Генштаб намерен призвать 500 офицеров по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения.

Об этом на брифинге сказал начальник главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко,передает со ссылкой на .

В прошлом году было призвано на срок 18 месяцев 1500 человек офицерского состава. Они прошли подготовку на специальных курсах и были назначены на должности в небоевых объектах

"В 2018 году в мае-июне Генштабом планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи", - сказал Артеменко.

На незаконную службу в армию в течение 2017 года призвали 4,8 тыс. Жителей оккупированного Крыма. Двух оштрафовали за отказ.

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