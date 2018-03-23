На конец февраля 2018 года высокие цены на продукты были зафиксированы в и на Закарпатье. Далее идут Луганская, Одесская, Киевская и Черниговская обл,передает со ссылкой на .

"В самыми дорогими являются сало, рыба, яйца, яблоки, картофель, морковь и свекла. Закарпатцы дорого покупают свинину, сахар, масло подсолнечное и лук. На Киевщине гречневая крупа и говядина самая дорогая. На Луганщине - масло сливочное и капуста, в Одесской области - молоко и батон, на Буковине - рис и куриная тушка", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, самую дорогую в феврале говядину продавали в Киевской обл. - 133,8 грн за кг. Свинину - в Закарпатской, 123,2 грн за кг. Самую дорогую курятину можно было купить в Кировоградской обл. - 94,5 грн за кг. Жители столицы вынуждены были покупать дорогое сало и рыбу. Продукты стоили 110,7 и 72,4 грн за кг, соответственно.

"Самое дорогое молоко в феврале продавали в Одесской области - 24 гривны. Максимальная стоимость сметаны, 57,1 гривен, была зафиксирована в Херсонской области. Жителям Луганской области пришлось дорого, 39,3 гривен за килограмм, покупать сливочное масло", - добавил знаток.

Дороже только картофель, морковь и свеклу продавали в . Овощи стоили 8,3, 8,9, 9,6 грн за кг, соответственно. За 6,8 грн можно было купить килограмм капусты в Луганской или лука в Закарпатской обл. Рис дороже только продавали в Черновицкой обл. - 26,5 грн. Самую дорогую гречку, 24,4 грн за кг, покупали жители Киевской обл. Максимальная стоимость сахара и подсолнечного масла была зафиксирована в Закарпатской обл. Стоили 18,8 и 36,6 грн соответственно.

"На уровень цены в отдельных регионах влияет уровень доходов населения и конкуренция. Киевляне имеют самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена обусловлена ​​более высоким уровнем платежеспособности. Что касается Закарпатья, то доходы его жителей растут быстрее, чем любого другого региона. Однако значительная разница в ценах между регионами указывает на сформирован внутренний рынок", - подытожил Дорошенко.

С 1 января 2020 года в Украине запретят продавать мясо домашних животных, птицы, нутрий, крольчатину, если их забили не на бойне. Кроме того, должно быть специальное эксплуатационное дозволение. Таким образом, жители сел могут потерять возможность продавать домашнее мясо. За нарушение этих правил грозит штраф до 850 грн.

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