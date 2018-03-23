22 марта Генереальная прокуратура Украины в зале Верховной Рады обнародовала видеодоказательство того, что нардеп Савченко якобы планировала устроить теракт в здании парламента.

Реакция политика озадачила представителей СМИ, а также политических обозревателей, которые следят за ситуацией в Украине.

На видео женщина, как две капли воды похожая на Савченко, планировала взрыв в здании ВРУ, в результате которого должны были быть уничтожены депутаты, чиновники и простые смертные, при этом она говорила о необходимости массовых жертв.

В свою очередь, Савченко не смутилась на фоне показанного видео, а наоборот перевела тему на то, что украинское правительство ничего не делает на благо народа, а также на то, что руководство страны является коррупмированным. Также в своей зажигательно речи она отметила, что законодатели должны быть благодарны за свои жизни сотрудникам Рады, которых ей, по всей видимости, было жалко.

В Евросоюзе сообщили, что будут следить за развитием событий, связанных с Надеждой Савченко, а также не исключают такого варианта, что будут призывать украинское правительство ее освободить. Об этом сообщил глава Европарламента Антонио Таяни.

По словам журналиста ряда западных СМИ Кристиана Бориса, история Савченко по уровню безумия напоминает сюжет норвежского сериала «Оккупированные».

Журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер в своем Твиттер написал, что очень быстро закатилась звезда Савченко.

Историк Университета Альберты в Канаде Дэвид Марплс отметил, что падение Надежды Савченко произошло быстрее, чем падение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Обозреватель-международник Леонид Рагозин задался вопросом, как бы на эту информацию отреагировали люди в 2014 году.

Между тем, МИД РФ не заставил себя долго ждать относительно своих комментариев. Так, пресс-служба представительства РФ в Италии в своем Твиттере отреагировала с нескрываемой радостью. По словам сотрудников посольства, недавно Савченко была узником совести и политическим заключенным, героем Украины, а теперь она под следствием. Также в пресс-службе пошутили относительно того, что россиянам пора использовать хештег в своих постах #FreeSavchenko.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира