Пятница. Чем заканчиваем неделю?

Об этом на facebook пишет политобозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.

Две новости из США. Одна — хорошая, другая — не очень:

— В проекте бюджета, который одобрен обеими партиями конгресса, предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи $420,7 млн, не считая $200 млн, выделяемых ей на военные нужды.

— Трамп уволил советника по нацбезопасности генерала МакМастера. Вместо него назначен Джон Болтон — экс-посол США в ООН.

Пакет «Скрипаль»:

Мэй убеждает лидеров ЕС выслать российских дипломатов.

И первый пошел — ЕС отзывает своего посла из Москвы.

Как мы и прогнозировали, Пакет «Скрипаль» будет долгоиграющим:

Мэй, Макрон и Меркель договорились о необходимости решительного европейского ответа России из-за дела Скрипаля.

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