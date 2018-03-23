Основной целью внешней политики и международных отношений для главы РФ Владимира Путина, как и раньше, будет обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, говорят о планах президента на новый срок, передает «Лента.ру», информирует svodka.net.

По его словам, Путин планирует в новый президентский срок развивать отношения со многими странами, особенно с партнерами в Европе и США.

Он также отметил, что глава РФ понимает, какие задачи являются первостепенными, а какие второстепенными, и президенту нужна поддержка со стороны дипломатии.

Главным вопросом для России Путин считает внутреннюю повестку — здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, добавил представитель Кремля.

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