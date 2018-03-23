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В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли (ВИДЕО)
23.03.2018 07:44

В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли (ВИДЕО)

Больше 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии, сообщает PerthNow.

На суше оказалось около 150 животных; в настоящий момент в живых не более 15 из них. Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Пляжи в окрестностях закрыты для посещения; местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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