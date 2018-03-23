Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера.

В четверг, 22 марта, Тереза ​​Мэй встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.

«Премьер представила им подробный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, такого типа, как производится в России. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, которое использовалось как часть группы «Новичок», – говорится в заявлении.

Кроме того, премьер-министр Королевства заявила, что Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

«Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует иной трактовки того, что произошло, кроме того, по которой ответственность за чрезвычайную ситуацию несет Россия… Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни», – отмечается в заявлении.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира