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Беспилотник ВВС США провел очередную разведку на Донбассе и вблизи Крыма
23.03.2018 07:53
Самолет-разведчик ВВС США RQ-4B прошел вдоль побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе. Беспилотник провел мониторинговый полет над зоной АТО  Фото: CivMilAir / Twitter 22 марта стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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