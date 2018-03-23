Как сообщает пресс-служба компании, назначенные поезда будут курсировать на популярных направлениях «Харьков — Ужгород», «Черкассы — Львов», «Днепр — Одесса» и «Константиновка — Одесса».

Всего на начало апреля уже назначено восемь дополнительных поездов: поезд № 235 «Ужгород — Харьков» выполнит рейс 4 апреля (отправление из Ужгорода в 18:00 и приход в Харьков на следующий день в 19:30).

Поезд № 63 «Днепр — Одесса» осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно — 7 и 9 апреля (отправление из Днипра в 19:37 и приход в Одессу в 6:38; отправление из Одессы в 21:54 и приход в Днипро в 08:50).

Поезд № 92 «Константиновка — Одесса» осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно — 4, 6, 8, 10 апреля (отправление из Константиновки в 15:30 и приход в Одессу в 08:04; из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40).

Поезд № 95 «Черкассы — Львов» осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля (отправление из Черкасс в 19:23 и приход во Львов в 10:45; отправление из Львова в 12:50 и приход в Черкассы в 04:16).

С 6 апреля также начнут курсировать еще четыре поезда.

В частности, поезд №191/192 «Киев — Львов» будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 «Киев — Львов» осуществит рейсы 7 и 10 апреля.

Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20, в обратном направлении отправление в 09:40 и приход в 19:05.

Поезд № 197/198 «Киев — Ковель» отправится в рейсы 7 и 9 апреля, отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковель в 16:53.

Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 «Харьков — Константиновка» 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30.

В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

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