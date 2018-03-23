|Савченко никогда не училась на летчика, - Москаль
|23.03.2018 07:59
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Лишенная неприкосновенности внефракционный наред Надежда Савченко никогда не была летчицей, а только штурманом.
Об этом в интервью УП заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.
«Какая она летчица? Как вы, журналисты, могли перепутать стюардессу с летчицей… Летчица, летчица, летчица… Штурман и летчица имеют столько же общего, как и стюардесса и летчик. Но никто же не хотел этого слышать. Где? На каком самолете она летала? Покажите мне! Ведь она и училась-то только на штурмана» — заявил Москаль, информирует svodka.net.
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