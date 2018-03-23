Бывший полузащитник, чемпион СССР по футболу в составе "Зари", тренер, а ныне знаток Сергей Морозов дал эксклюзивный комментарий

67=летний знаток рассказал о натурализации, о том нужен ли сборной Марлос и кого еще он видит в составе сборной,передает со ссылкой на .



Как вы относитесь к натурализации футболистов?

- Сейчас наша страна находится в плохом экономическом состояни, и это естественно отражается на уровне футболу. Уровень Премьер Лиги заметно упал, заметно снизился и уровень футболистов в чемпионате. В такой ситуации, я считаю, что натурализация - это выход из положения. Но только временный. Натурализация должна быть рациональной. Не нужно брать количеством, перебора не должно быть. Я сторонник того, что нужно готовить своих молодых игроков. В будущем мы должны привлекать в сборную только своих. Сейчас вот Цыганков подрастает, он станет хорошим игроком как для клуба, так и для сборной. Коваленко пока не играет по разным причинам, но имеет большой потенциал. У нас также есть сильные свои центральные защитники.

Исмаили вызвали в сборную Бразилии. Теперь он точно не станет игроком сборной Украины.

- Я думаю обращения от федерации к Исмаили было. Просто он взял паузу и ждал вызовут его в сборную Бразилии или нет. А то, что он один из кандидатов в национальную команду, это однозначно. И вот он получил свой шанс. На мой взгляд, он играет не хуже, чем Марсело из "Реала". А может, он даже лучше, у Исмаили выше дистанционная скорость.

В сборной уже играет Марлос, он нужен команде?

- Марлос однозначно усилил атакующую сила сборной Украины. В последнее время наш футбол не воспитывает не атакующих игроков не плеймейкеров. У нас есть только два игрока топ-уровня, это Ярмоленко и Коноплянка. Поэтому да, Марлос сейчас нужен нашей сборной, пока у нас нет своих игроков такого уровня. не может найти центрального нападающего сборной Украины

Кто мог бы усилить позицию нападающего?

- Феррейра не подойдет сборной Украины. Он зависим от фланговых всех игроков, игроков полузащиты. В "Шахтере" он уже сыгран с партнерами налажены связи. В сборной Украины он не будет так ярко выглядеть как в клубе. Мораес более самостоятельная единица на футбольном поле. Это футболист который выполняет большой объем работы. Он бразилец с украинским характером. Я думаю он не помешал бы сборной и я не исключаю, тот вариант, что его могут натурализировать.

В рамках отбора к Евро-2018, сборная Украины U-17 противостояла Испанцам. Драматическая развязка поединка состоялась на последней минуте матча.

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