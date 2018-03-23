Федеральный комитет США по открытому рынку заявил, что перспективы
американской экономики улучшились. Федеральная резервная система
США будет и дальше поднимать ключевую ставку Фото: Board of
Governors of the Federal Reserve System / Facebook Федеральный
комитет по открытому рынку пояснил, что в последние месяцы число
рабочих мест в США стабильно росло, уровень безработицы оставался
низким, а прогнозы о перспективах американской экономики
улучшились. Инфляция, как ожидают в комитете, в ближайшие месяцы
вырастет и стабилизируется в районе 2%.ФРС планирует в долгосрочной
перспективе продолжить повышать ставку.Ключевая ставка – это
процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам.
Повышая показатель, власти США пытаются обезопасить экономику от
возможного всплеска инфляции в ближайшие месяцы из-за введения
налоговой реформы, которая предполагает значительное снижение
налоговой нагрузки на бизнес, отмечал Forbes.
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