Федеральный комитет США по открытому рынку заявил, что перспективы американской экономики улучшились. Федеральная резервная система США будет и дальше поднимать ключевую ставку Фото: Board of Governors of the Federal Reserve System / Facebook Федеральный комитет по открытому рынку пояснил, что в последние месяцы число рабочих мест в США стабильно росло, уровень безработицы оставался низким, а прогнозы о перспективах американской экономики улучшились. Инфляция, как ожидают в комитете, в ближайшие месяцы вырастет и стабилизируется в районе 2%.ФРС планирует в долгосрочной перспективе продолжить повышать ставку.Ключевая ставка – это процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам. Повышая показатель, власти США пытаются обезопасить экономику от возможного всплеска инфляции в ближайшие месяцы из-за введения налоговой реформы, которая предполагает значительное снижение налоговой нагрузки на бизнес, отмечал Forbes. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша ставку месяцы система резервная Теги: деньги