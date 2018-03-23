Витольд ФОКИН

Первый премьер-министр Украины

Потрясен официальным сообщением: за три года отказались от гражданства и сдали паспорта 24 тысячи украинцев. Не­ужели все так плохо? Бывалые моряки рассказывают, что крысы, непостижимым образом предчувствуя катастрофу, покидают обреченное судно. Интересно, куда они бе­гут, если корабль терпит бедствие в открытом море?

Ведь именно это происходит с Украиной: девятибалльный шторм, ураганный ветер, шлюпки смыты, капитан закрылся в каюте, команда деморализована. У нас выбора нет: либо все вместе спасемся, либо вместе погибнем. И крысы тоже.

После публикации моего эссе в августе минувшего года думал, что больше не возьмусь за перо – нет смысла: те, кому оно адресовалось, страдают хроническим пофигизмом, а те, кто работает по 12 часов, чтобы прокормить семью, газет не читают.

Говорят, что будущее рождается сегодня, и если так, то в завтрашний день лучше и не заглядывать: ничего там хорошего нет. Ощущение надвигающейся беды становится невыносимым, а смирение, с каким ук­ра­инцы дожидаются своей участи, – унизительным. За будущее нужно бороться!

Четыре года прошло с тех пор, как в результате героического по идее и безус­пеш­ного по существу народного восстания к власти пришли политики, обещавшие совершенно изменить жизнь украинцев, сделать ее духовнее, богаче, справедливее.

С высоких трибун они соблазняли европейскими социальными стандартами, говорили о намерениях сохранить добрососедские отношения с соседними странами, гарантировали соблюдение конституционных прав и свобод человека, клялись навсегда покончить с гнусными пороками своих предшественников – коррупцией, казнокрадством, рейдерством, клановостью, круговой порукой. "Iнакше, – надсадно орали они, – кулю в лоб!!!"

Это впечатляло, им поверили, за ними пошли. Шли долго, терпеливо и пришли в глухой тупик.

Хмель обычно действует легко и приятно, похмелье чаще бывает тяжелым и мучительным, тем более на чужом пиру. Что изменилось за четыре года? К луч­шему ничего.

Если, конечно, не считать достижением успешно проведенную воп­реки воле большинства декоммунизацию и возведенный в разряд государственной по­литики вандализм. Тут мы заметно продвинулись.

В актив постмайдановской власти следует отнести и безвиз, позволивший выезжать за границу обеспеченным гражданам, которые, однако, и до этого получали визы без особых проблем.

Что еще?

Да, конечно, возведение неприступного Европейского оборонительного вала на границе с Россией, создание то ли восьми, то ли 10 организаций по борьбе с коррупцией, победу на "Евровидении" и замену старых чиновников-казнокрадов на новых.

Увы, в остальном за выполнение своих обещаний наша власть благодарности не заслуживает. Противоборство на востоке страны, которое, на мой взгляд, неправильно назвали "вооруженным конфликтом", продолжается и становится все более похожим на гражданскую войну: украинцы по-прежнему убивают друг друга на своей суверенной земле.

Недоступная пониманию человека со здоровой психикой блокада Донбасса наносит экономике страны убыток, на какой не каждый враг способен, – принудительное отлучение украинской энергетики от своего же, донецкого, уголька прямой наводкой бьет по семейному бюджету каждого гражданина, делая коммунальные платежи за тепло и воду запредельными. Негодование и ярость людей уже у красной черты, за которой – взрыв! Так против кого задумана блокада Донбасса?

Если бы не знать, что инициаторами этой акции являются народные депутаты и участники АТО, чья добропорядочность не вызывает сомнений, то можно было бы в этом легко заметить злокозненный "русский след". По самым скромным подсчетам осада Донбасса уже обошлась государству в $1 млрд, но кого это волнует?

Из-за дефицита топлива на "тихий ход" переводятся энергоблоки на ТЭЦ и ТЭС, с перегрузкой работают АЭС, нарушаются графики ремонтно-профилактических работ, что представляет особую опасность (кто-кто, а мы-то знаем, чем это грозит).

И нет в стране человека, который прекратил бы такое безрассудство. До чего дошло – здания государственных университетов не в состоянии обогреть, студенты переводятся до весны на так называемое дистанционное обучение! Такого даже в годы Второй мировой войны не было.

И все ради чего?

Трудно поверить, что за этим не стоят чьи-то интересы.

Всевозможных слухов много: говорят о поставленной на широкую ногу контрабанде, об аферах в использовании роттердамских терминалов. Есть неподтвержденная информация, что переоформляются платежные и отгрузочные документы на донецкий уголь и он используется под видом роттердамского. Правду от выдумки трудно отличить, но, видно, дыма без огня не бывает.

Нормальному человеку не объяснишь, что покупать у России газ, минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, технологическое оборудование, комплектующие и, наконец, исправлять российские корабли можно, а покупать уголь – категорически нельзя.

В минувшем году по сравнению с 2016 годом экспорт российских товаров более чем удвоился и составил круглую сумму в $7 млрд. Можно не сомневаться в том, что блокада очень кому-то нужна. Объяснения организаторов блокады, что тем самым сокращаются поступления средств в бюджет страны-оккупанта, не выдерживают критики.

Блокада Донбасса причиняет убыток только Украине, а Россия эту мелочевку даже не замечает. Как говорил мой покойный друг Виктор Степанович Черномырдин: "Испугали барышню высокими каблуками". Угольной промышленности Украины я отдал 20 лучших лет своей жизни и знаю, что почем.

На шахтах Пенсильвании бывал, бассейн знаю и заявляю ответственно: антрацита там нет, точнее, почти нет: 2 млн тонн, о которых якобы договорились президенты, – выдумка, ведь годовой объем добычи антрацита США чуть больше 1,5 млн.

Стало быть, из Пенсильвании отгружается энергетический уголь, газовый и длиннопламенный, которого, по словам министра, у нас довольно, но тогда откуда такая цена – $150 и больше, ведь на тендере была озвучена цена $90?

Не слишком ли густой навар, который опытные эксперты прямо называют политической взяткой Вашингтону? Не в убытке, естественно, и наши отечественные афе­ристы, ведь средства откачиваются из государственного бюджета. Но и бюджет не в убытке, его расходная часть покрывается за счет потребителей услуг коммунально-бытового сектора, то есть за счет "пересічних українців", которые ропщут, стонут, но беспрекословно платят за тепло и воду по постоянно растущим расценкам.

Еще хуже положение с газом.

Больше года в уши украинцев вливают неправдоподобную информацию, что благодаря ус­пешной реализации программы диверсификации источников газоснабжения Украина полностью освободилась от кабальной зависимости, "соскочила" с российской га­зовой иглы и больше двух лет не покупает природный газ у России.

Как хотелось бы, чтобы это было правдой, но, к сожалению, это просто простой политический трюк, не более того.

Разве газ, поступающий по реверсу из Словакии, не российский?

И разве он бес­платный?

Схема примитивна, как щепка: мы платим словакам, а они – России. При этом никто, кроме Украины, точнее, украинских потребителей газа, не в убытке. То же самое с Венгрией, Польшей, и на каждом перевалочном пункте газ становится все дороже и дороже.

Стало привычным во всех наших бедах обвинять Международный валютный фонд, но, если разобраться, стрелки на него переводит украинская власть необоснованно!

Что требует от Украины МВФ, прежде чем принять решение об очередном транше?

Чтобы цена за газ для населения соответствовала рыночной. Что тут неправильного?

Почему Украине нужно делать поблажки?

Мы стремились в Европу и должны платить за газ так же, как платят немцы, французы, бельгийцы. Они ведь не жалуются.

Почему?

А потому, что зарплата у них в разы больше, чем у нас: €2,5–5 тыс. против наших €200.

Но, извините, зарплата – проблема правительства, а не МВФ. Правительство обязано обеспечить каждого гражданина страны работой и достойной зарплатой, тогда каждый сам откажется от снисхождения и будет, сохраняя достоинство, платить за газ как все.

В комментариях нуждается еще одна уловка чиновников.

Едва ли не каждый день мы слышим о том, как благодаря рачительному ведению хозяйства удалось значительно сократить объемы потребления природного газа в каждом секторе общественного производства, в социальных сферах и в быту.

Да, это правда, но этим не бахвалиться, а этого стыдиться надо.

Ведь это прямое доказательство того, что основной потребитель топлива – промышленность – мертва: стоят заводы, фабрики, комбинаты, вообще едва теплится производственная сфера. А растущие, как поганки после дождя, объекты потребления, банки, рестораны, казино, торгово-развлекательные центры, ночные клубы и прочее газа потребляют мало, они съедают готовую продукцию – деньги.

Вот и рождается миф об экономном рас­­ходовании энергоресурсов.

Сокращается расход газа и в коммунально-бытовом секторе, но не благодаря внедрению энергосберегающих технологий и широкому использованию современных возобновляемых источников энергии, а за счет принудительных ограничений, волевого снижения температуры теплоносителя, уменьшения лимитов и норм расхода путем не­обо­снованного повышения цен на природный газ, отвратительного качества и снижения сетевого давления, что опять-таки бьет по карману потребителей.

Горький смех вызывают предложения властей сэкономить газ за счет снижения температуры в помещениях на два градуса. Конечно, тот, у кого в квартире +25, без особых неудобств проживет при температуре +23, а что делать тем (и таких большинство), у кого сейчас +14?

И почему не вспомнить лживые слова Насалика, поддержанные премьер-минист­ром, о 100-процентном выполнении плана подготовки объектов коммунальной и государственной собственности к зиме?

Называть нынешнюю зиму суровой – бесстыдство, для Украины она выдалась мягкой.

Нужны ли еще свидетельства непрофессионального, по сути, любительского подхода к управлению экономикой пока еще крупной европейской державы? Уверенности в будущем это не добавляет, что понимают многие, но в силу известных причин помалкивают.

Зато полномочные представители западных стран нет-нет да и дадут объективную оценку происходящему.

Посол ЕС в Украине господин Хьюг Мингарелли, призывая нашу власть немедленно снять блокаду Донбасса, заявил, что она уже значительно ослабила экономику Украины.

Он также назвал две основные угрозы безопасности страны: конф­ликт с Россией и неэффективность управления экономикой. Это заявление напоминает раскаты грома перед грозой, а тут еще ультимативное заявление госпожи Меркель, в котором она требует выполнить Минские соглашения.

Похоже, Европа уже устала от Украины.

В словах европейских лидеров много правды. Если говорить откровенно, то ук­ра­инцы при каждой смене власти живут все хуже и хуже. Не является исключением и нынешнее время.

При Януковиче жили худо, работать было негде, массово уезжали на заработки за кордон, обещанные рабочие места не появились, смертность воз­­росла, лекарства становились все дороже и дороже, однако зарплата была $400, а не $200, как сейчас, не навязывались антинародные реформы, божескими были тарифы на коммунально-бытовые услуги, но самое главное – был мир, устойчивый и надежный, была уникальная здравница Крым, сохранялись добрососедские отношения со всеми странами: Украина не имела врагов!

А сейчас? При нынешней власти растут только долги.

Из уст главы правительства довольно часто можно услышать, что появились и уверенно растут признаки роста экономики. Если по примеру Мингарелли воспользоваться лексикой не очень высокого стиля, то заметить эти признаки могут только идиоты, которые сравнивают показатели 2017 года с курсом доллара 27 грн, с 2013 годом, когда за доллар давали 7,9 грн.

Разве не обидно понимать, что почти из $9 млрд "выклянченных" не без труда кредитов ни одного цента не использовано на улучшение демографической ситуации, на создание рабочих мест в производственном секторе, ни цента на здравоохранение, науку, образование, культуру?

Как известно, деньги любят счет.

По-настоящему ни министр финансов, ни главный банкир, ни премьер-министр предметно, до копейки, не отчитался за эту крупную сумму. Инсценировки у парламентской трибуны в счет брать нельзя. Я понимаю, львиная доля полученных кредитов пошла на обслуживание основного тела кредита, но ведь никто не соизволил посчитать, до какого предела сохраняется хотя иллюзорная польза от кредитов, после чего любой транш идет в убыток.

Говорят: понять – значит, простить.

Я в происходящем многое понять не могу. Как можно понять потерю Крыма, спровоцированную войну на Донбассе, страдание миллионов людей, тысячи погибших? Легендарный Донецкий край в огне и руинах, шахты затоплены, поля засеяны осколками, люди загнаны в погреба, живут, как троглодиты.

Его будущее в русле чужих интересов, а судьба всей страны зависит от политической верхушки, потерявшей доверие народа, не находящей взаимопонимания. Растет нетерпимость к властям, а это опасно.

Тотальное обнищание одних и бессмысленное обогащение других все больше напоминают геноцид, превращают Ук­раину в зону бедствия, в средневековое Дикое поле.

Государство, существующее за счет дешевой распродажи достояния, нажитого трудом старших поколений, а так­же за счет кабальных кредитов, выполняющих роль бесплатного сыра в мышеловке и оседающих в офшорных зонах, не может быть успешным, оно обречено.

Оно банкрот, если не может обслужить кредит без внешних финансовых вливаний. Такое государство перестает созидать, теряет субъект­ность, превращается в сырьевой придаток, в разменную монету в большой игре супердержав.

Откровения Байдена о том, как он вынудил в течение шести часов поменять генерального прокурора, наглядно показали, кто в Украине хозяин. Обиднее только, что Байден понимал, какому унижению подвергает главу государства, и делал это сознательно, демонстрируя всему миру, кто есть кто.

Другой пример.

Сколько раз господин Гройсман заявлял, что рост тарифов на бытовой газ в прошлом году будет окончательным, но встретился в Давосе президент с Кристин Лагард и без тени смущения уточнил, что цены на газ будут неизменны... только до конца отопительного периода, то есть до апреля. При этом даже съехидничал: я же обещал и сдержал свое слово – цены не менялись.

Не так все просто, господа, для большинства жителей Украины повышение стоимости газа на 62% может послужить той последней каплей, после которой люди просто перестанут платить, а всем газ не отключить.

Как человек, родившийся в год Голодомора, переживший три войны и страшный 1947-й, я не понаслышке знаю, что такое безыс­ходная нужда. Ненавижу бедность, вопреки пословице она порочна и унизительна, убивает в человеке чувство собственного достоинства, толкает на преступления и предательство.

Но выходящее за рамки разумного богатство еще хуже, еще ненавистнее: оно лишает человека совести, сострадательности, доброты и отзывчивости.

Богатство всегда аморально.

Генри Форд говорил: "Я могу доказать законность каждого из моих миллионов, кроме первого".

Бедным человеком легче управлять – он всегда зависим: накормили его – и он на пороге счастья, подарили кулечек гречки – проголосует хотя за черта лысого. Удовлетворить богатого практически невозможно, чувство меры у него отсутствует.

Сколько бы денег он ни имел, все равно у кого-то их больше. Шальные деньги почти всегда принимают уродливые формы в виде золотых унитазов и батонов, папских регалий и устриц с утра. Жажду можно утолить, напившись, насытить алчность невозможно.

Впрочем, история знает исключения.

Знаменитый римский полководец, победитель Спартака Красс больше только на свете любил золото, ради которого нещадно грабил покоренные народы. Зная об этом, пленившие его после проигранной битвы парфяне залили в его глотку пинту расплавленного золота. Насытился.

Да и в Украине во время народного восстания, вошедшего в историю по названием Колиивщина, подобные расправы чинились повсеместно.

Говорю об этом не для устрашения богатых, а для напоминания: в стране, где более 60% населения живет за чертой бедности, никто не может чувствовать себя в безопасности. В Древнем Риме хозяин по закону имел право обращаться с рабом как заблагорассудится, вплоть до убийства, однако не имел права раба не кормить. За это рабовладелец сам мог быть сурово наказан. Конечно, такой закон не преследовал гуманных целей, дело в другом: мертвый раб – это кусок гниющей плоти, а голодный – смертельная опасность для всей государственной системы.

История человечества изобилует примерами, когда потерявшие авторитет и надоевшие народу правители пытались восстановить свой престиж за счет неспровоцированной войны. В наши дни такая судьба постигла Югославию, ни в чем, как оказалось, не виновный Ирак, Сирию, а до этого Вьетнам, Афганистан.

Нельзя исключить, что и вооруженный конфликт на Донбассе возник по той же причине. Однако война победоносной не получилась. Натерпевшийся за свою многовековую историю от нашествий и междоусобиц трудолюбивый, способный и добрый украинский народ в крови своей выносил стремление к миру и добрососедству. Только в Украине можно услышать: "Нехай голод, нехай холод, аби не війна!"

Власть не обеспечила народу главного – мирную жизнь.

Для этого не хватило ни двух недель, ни четырех лет. Конечно, можно сослаться на внезапную агрессию России, на "зеленых человечков" и на аннексию Крыма, на пропаганду и происки врага, но разве может это служить оправданием? Ведь власть даже не пыталась урегулировать конфликт на востоке, даже не обозначила попытки защитить Крым.

Если в словах адмирала Тенюха, бывшего министра обороны Украины, есть хотя зерно правды, кое-кому из нынешних и бывших руководителей высшего ранга может быть предъявлено подозрение в государственной измене!

Пожар на востоке можно было потушить в зародыше, но первые лица государства, опьяненные успехами, сочли для себя зазорным сесть за стол переговоров с людьми, которых для своего же оправдания назвали сепаратистами и террористами.

Откуда такой гонор, такая спесь?! Не слишком ли дорогую цену приходится Украине платить за престиж людей, которых на вершину власти вынесли не заслуги перед нацией, а доверчивость восставшего народа, поверившего им на слово?

Снова и снова мысленно возвращаюсь к истокам конфликта, с чего все началось, где новая власть сделала первый неправильный шаг?

Резкое изменение политического курса страны после бегства Януковича вызвало глубокое разочарование жителей Донбасса: вместо обещанного им "особого статуса" и либерализации требований к русскому языку, на котором говорит подавляющее большинство населения, на них брутально цыкнули, пригрозили и скомандовали: "К ноге!"

Незаслуженное оскорбление вызвало ропот и брожение во всех слоях населения – шахтеров, металлургов, студентов и интеллигенции – появились очаги напряженности. Этим воспользовались сомнительные личности, подкинувшие людям идеологический суррогат в виде пресловутой "Новороссии" и захватившие власть.

Не знаю, трусость, отсутствие политической воли или растерянность сыграли пагубную роль, но на Донбасс никто не поехал, никто не оценил ситуацию действительно, вместо этого высокопоставленный чиновник на всю страну заявил: "Сами приползут с веревкой на шее!"

Вы думаете, он не понимал, что тем самым подливает масла в огонь?

Отнюдь, я так не думаю.

Эти слова вполне можно расценивать как подстрекательство, имеющее какую-то цель. Какую? Не ведаю.

И еще не могу забыть Славянск, где пролилась первая кровь, Луганск под бомбами. По чьей команде это делалось? И кем? Известный журналист и телекомментатор, не замеченный в симпатиях к России, Виталий Портников откровенно сказал, что врагом украинцев является не Путин, а внутренний враг – агрессивное невежество.

Не знаю, кого конкретно имел в виду гос­­­подин Портников, но его слова при желании можно истолковать как попытку оправдать или хотя бы как-то объяснить сомнительное решение постмайданных лидеров использовать ВСУ и другие воинские образования для приведения к исполнению команды "К ноге!", а по сути – для ограничения прав и свобод граждан Донецкой и Луганской областей, что противоречит духу и букве статьи 17 Конституции Украины.

Может, это и не невежество, а хорошо, в деталях, продуманный план вовлечения в вооруженный конфликт Российской Федерации?

Если так, то военное противостояние на востоке со всеми признаками гражданской войны – не цель, а лишь средство решения глобальных проблем в интересах третьей страны.

Косвенным тому подтверждением является именно то, что Верховная Рада только после четырех лет кровопролития назвала Россию агрессором и задним числом узаконила использование ВСУ против своего же народа – жителей Донбасса.

Я много лет жил и работал на шахтах Луганской и Донецкой областей. Там и сейчас есть родственники, товарищи, сослуживцы, и между них я не знал никого, кто не считал бы себя украинцем, независимо от национальной принадлежности и родного языка.

Все гордились своей страной, хранили и ее достоинство, работали во благо Украины. Допускаю, что сейчас все изменилось. Только теперь я стал понимать слова Леонида Кравчука, сказанные еще в марте прошлого года: на Донбассе не осталось ничего украинского, их настолько нашпиговали ненавистью к Украине, что они не воспринимают украинскую власть, считая ее преступной. Я склонен с этим согласиться, но кто это сделал? Кто нашпиговал и с какой целью?

Не думаю, что кто-нибудь осмелится ответить на этот вопрос. Но время идет, все тайное когда-нибудь становится явным. Трудно поверить, но если социологи не ошибаются, 90% опрошенных в Украине считают нынешнюю власть хуже предыдущей! Что тогда говорить о жителях Донбасса?

Донецкий край – это наша, исконно украинская, земля, и люди там, даже если кто-то считает их провинившимися, тоже украинцы.

"Лес наш и волки наши!" – говорили в старину.

Шахтеры как никто иной знают цену жизни, так как ставят ее на кон, всякий раз, спускаясь в забой.

Осознал я это давно, когда на шахте "Центральная-Боковская" во второй северной лаве пласта Надбоковский вытаскивал из-под обрушившейся породы забойщика Линкина и слышал его предсмертный крик.

В ту ночь, совсем еще малолеток, я сочинил песню, которую иногда пели шахтеры в ожидании клети для подъема на-гора:

Донецкий задымленный край,

Мой край, дорогой и бедный,

Прощай, расстаемся, прощай,

Отец мой сердитый и строгий.

Недолго в глубинах твоих,

Как червь, я точил твое тело.

О Боже, как больно! Мой голос утих,

В глазах у меня потемнело...

Холодной породной плитой

Придавлен я грудью к забою...

Прости меня, мама, я больше не твой,

Навек расстаемся с тобою.

Журчит по забуту вода,

То звук погребального хора,

А в небе ночном замерцала звезда,

Что стала душою шахтера.

В лихолетье особую остроту приобретают вопросы "кто виноват?" и "что делать?". Уклоняться от них уже поздно – наступает момент истины. Принятый Верховной Радой и подписанный президентом закон "О реинтеграции Донбасса", по существу, денонсируют Минские соглашения. Те, кто ли­цемерно говорил о своем стремлении к миру, проголосовали за войну. Как говорится, жребий брошен.

О намерениях продолжать войну говорит все: государственный бюджет, успешные запуски крылатых ракет, которые, по словам генерала, могут долететь до Москвы.

О войне говорят внушительные масштабы набора контрактников и иностранных легионеров, о войне с апломбом говорит народный депутат, анонсируя парад украинских танков на Красной площади, и, конечно, о скорой победе мечтают незадачливые генералы, количество которых возросло на 50 человек, с нетерпением ожидающие бес­платные поставки Javelin – так ребенок ожидает новую игрушку.

Примерно с августа прошлого года к словосочетанию "летальное оружие" прицепили фиговый листок – "оборонительное". Это такая же несуразица, как безалкогольная водка, на кой хрен? Знаете ли вы, ваше превосходительство, что такое бумеранг?

Человек исключительного мужества, этнограф-гуманист, наш соотечественник Мик­лухо-Маклай познакомил Европу с летальным оружием папуасов Новой Гвинеи – бу­мерангом.

Благодаря таинственным аэро­динамическим свойствам клюшка, брошенная в цель, поразив ее, возвращается в руки охотника, если, конечно, он делает это умело. В противном случае бумеранг поражает запустившего бумеранг. Неужели господа генералы думают, что подобного оружия Москва не имеет?

Хочу отметить и прокомментировать разумные слова вечно исполняющей обязанности министра здравоохранения о возможном использовании летального оружия против Украины. Текстуально это выглядит так: "Средства химического, бактериологического, радиологического и ядерного оружия не признают границ и не имеют политических предпочтений!" Браво, миссис, может, ваши слова сыграют роль ушата холодной воды на горячие головы тех, кто радуется троянскому коню, подаренному США. Как говорят англичане, не бросай в соседа камни, если живешь в стеклянном доме.

Мир хрупок.

Мы живем в эпоху смертельно опасного противостояния супердержав. Нет никаких сомнений, что паритета между ними нет. Я не знаток по во­оружению, но уверен, что США в союзе с европейскими державами, членами НАТО, значительно превосходят Россию по потенциалу вооружения и техники.

Но дает ли им это ощутимое преимущество для нанесения превентивного удара по территории противника? Не думаю.

После создания межконтинентальных ракет с техническими уловками, делающими невозможным их перехват, недосягаемых мест на планете не осталось. Земля съежилась до размеров теннисного мячика и стала подобна безоружному человеку перед тигром.

В этих условиях особое значение приобретает "оружие возмездия", а оно у русских, непременно, есть и по точности, скорости и дальности полета превосходит натовское.

Поэтому летящие друг другу навстречу ядерные бумеранги говорят лишь об одном: праздновать победу над противником не придется никому. Надеюсь, это понимают все: и Москва, и Сеул, и Пентагон, и НАТО, и лично президент Трамп, косвенно подтвердивший это, выступая в Конгрессе после Давоса.

Политика сдерживания – анахронизм, пришло время менять военную доктрину и всеми средствами добиваться реального, устойчивого мира на всей планете. В этом особенно должна быть заинтересована Украина, так как в случае вооруженного столкновения двух супердержав именно ее территория превращается в театр военных действий. Именно Украине грозит превратиться в мертвую зону, изредка посещаемую отчаянными сталкерами. Прекращение войны и проведение мероприятий, предусмотренных Минскими соглашениями, – единственная возможность сохранить страну и народ.

К большому сожалению, многие этого не понимают, но есть и такие, кто вполне сознательно выполняет роль подстрекателя, и, наверное, не за спасибо. Выступая против Минских соглашений, они ведут себя вызывающе, как победители, отказываясь от любых уступок, забывая о том, что дипломатия – это искусство возможного.

В законе "О реинтеграции Донбасса" вы­брошено даже упоминание о Минских соглашениях. Тот, кто этого добился, должен помнить, что тем самым он лишает боевиков "ДНР" и "ЛНР" выбора, вынуждая их сражаться до последнего патрона и умереть на пороге своего жилища. Но это сотни новых потерь в подразделениях ВСУ, новые "двухсотые" и "трехсотые" грузы, новые сироты и вдовы. Неужели и это не останавливает стремящихся к расправе? Распятый Иисус не возмездия за муки просил Отца своего, а прощения для людей, истязавших его, "ибо не ведают, что творят".

Как часто бывает с недалекими людьми, свое мнение они выдают за волю народа, выступают от имени только народа и с позиций доморощенных стратегов. Вот образчик: если Украина начнет выполнять Минские соглашения, то начнутся массовые беспорядки и третий Майдан.

Он считает их непригодными к исполнению, абсолютно бездоказательно заявляя, что "это сдача национальных интересов".

Выходит, что ежедневная гибель молодых мужественных украинских солдат с обеих сторон со­ответствует национальным интересам? Ду­рацкая логика.

Обидно, что особенно много таких любителей наблюдать бой со стороны в украинском парламенте.

Они уже вырабатывают программу наказания виновных в этой войне, и, естественно, таковыми считаются жители Донбасса, словно это они пришли с танками и минометами на Грушевского, они обстреливали Славянск и бомбили Луганск.

Вот размышления человека, приближенного к Администрации Президента: "Наша стратегия должна быть четкой – это регион, который уважает силу. И этим людям силу надо показывать. Если мы зайдем и скажем, что всех прощаем, – мы уважения не заслужим.

Мы должны наказать тех людей".

Если бы этот самоуверенный каратель, за всю свою никчемную жизнь не сделавший для отечества ни на копейку, был один, то к нему следовало бы отнестись как к не вполне адекватному. Но таких все больше и больше, они возникают спонтанно, как бородавки на теле.

Один из них, депутат (язык не поворачивается называть народным), предложил уничтожить украинцев Донбасса дихлофосом, как тараканов, всех без исключения. Он настолько глуп, что не подумал, ведь дихлофос не недостаток, хватит и для него. Подумать только, фашисты для экзекуций пользовались душегубками, а украинский политик оказался радикальнее.

Еще один довольно известный в соцсетях депутат, более гуманный, предложил действовать избирательно: сгонять донецких и луганских в созданные концлагеря – тогда легче будет делать зачистку и изолировать виновных.

А тех, чья вина не доказана, рассеять по городам и весям Украины, подальше от родных мест. Куда как по-христиански!

Сожалея при этом, что Украина не имеет Соловецких островов, узником которых был мой дед по матери, украинский татарин Дмитрий Васильевич Баглер, сосланный туда за оказание сопротивления властям при раскулачивании. Всю его многодетную семью изгнали из села Богатырь на юге Донецкой области и пустили, что называется, по миру.

Кто бы мог подумать, что в наши дни в демократической суверенной державе такое вероятно?

Неужели такая судьба ждет мучеников, которые из-за бедности или по состоянию здоровья не смогли выехать с территории, подверженной обстрелам, которые замерзали, голодали, хоронили близких? За что же им такая кара? Опытный политик, полномочный участник переговоров в Минске Евгений Марчук назвал жителей Донбасса коллаборантами поневоле.

Не они предали Украину, а государство отказалось от них, не заметило, оставило на произвол судьбы, сделало заложниками. Неужели депутаты, люди, у которых вместо сердца мороженая репа, не понимают, на какие муки их обрекло родное правительство, а теперь их же в концлагеря?

Прав Марчук и в том, что уладить конфликт, снять напряженность в регионе и прекратить убийства, отказываясь от прямых переговоров на самом высоком уровне, невозможно. Посредники в Минске добросовестно выполнили свою миссию, и их возможности исчерпаны. Им спасибо. Теперь дело за первыми лицами государства.

На экранах кинотеатров Украины идет с успехом художественно-документальный фильм "Киборги". В нем немало интересных диалогов, которые многое объясняют объективно, правильно, чем вызвана неоднозначная его оценка со стороны властей.

В одном из эпизодов молодой воин обратился к командиру: "25 лет назад вы получили без войны государство, в котором была экономика и все, что нужно для развития.

И что из этого вышло?"

За ответ можно принять слова командира штурмовой группы батальона "Донбасс" Тараса Костанчука: "Все органы власти грызутся между собой и объединяются, только когда выступают против своего народа, президенту не доверяет 81%, правительству – 82%, Верховной Раде – 87%!

Не исключено, что эти показатели слишком приукрашены. Власть должна освободить место для настоящих патриотов".

Это говорит не враг, не наемник, не агент Кремля, а человек, кровью своей и своих побратимов доказавший свою правду.

Впрочем, нашей власти враги и не нужны, она сама себе враг. Соглашаясь с Кос­танчуком в принципе, хотел бы дополнить его слова: кроме доблести, честности и пре­данности отечеству, патриоты должны еще научиться управлять экономикой, финансами, иметь опыт работы в органах регионального управления и многое другое. И они есть, им нужно помочь выйти из тени, куда их загнали прыткие, горластые и лживые краснобаи.

Наивно ждать, что в ответ на выступление Костанчука народные депутаты и члены правительства охотно подадут в отставку. Этого не дождаться. Значит, с помощью мировой общественности, лидеров ЕС нужно убедить президента в необходимости распустить парламент и на осень назначить внеочередные выборы.

Иного пути сохранить государство нет. Я далеко не первый, кто так думает. Призрак новых выборов бродит по коридорам власти, к ним уже активно готовятся наиболее информированные.

Люди они опытные и прекрасно понимают, что с их рейтингами попасть на привычные места в здании под куполом очень проблематично. Поэтому суетятся вокруг локомотива – более чем сомнительной личности, надеясь на его горбу въехать в парламент.

А что дальше, опять коалиции?

Скептически отношусь к любой политической коалиции. Это объединение не ради общей высокой цели, это отличительный знак маргинальности, свидетельство слабости, отсутствия сильного политического центра, способного предложить курс, который поддержал бы народ. Любая коалиция – это не союз единомышленников, а объединение по интересам: ты – мне, я – тебе, а дальше табачок врозь.

Далеко за примером ходить не надо – посмотрите на так называемое парламентское большинство, существующее только благодаря грубому нарушению регламента и достойному осуждения либерализму председателя. Коалиция – это способ достижения безнравственных целей в интересах олигархического капитала и правящей верхушки, нуждающейся в услугах законодательных органов, это система, порождающая порочные явления, такие как лоббизм, круговая порука, корпоративная солидарность, голосование пакетами и самое главное – квотный принцип формирования правительства.

До объявления досрочных выборов было бы целесообразно убедить депутатов VIII созыва принять закон о концептуальных изменениях IV раздела Конституции, сделав избирательную систему Украины более демократичной и современной.

Народу надоели лица депутатов, десятилетиями мелькающие на экранах.

С этой целью следовало бы...

Конституционный состав Верховной Рады сократить с 450 до 150 народных депутатов.

Срок полномочий народного депутата ограничить двумя созывами.

Изменить объяснение ст. 80 о гарантированной неприкосновенности народного депутата, предусматривая его ответственность при объявленном подозрении в совершении уголовного преступления.

Отказаться от проведения выборов на мажоритарных округах.

Отказаться от практики образования избирательных блоков политических партий.

Списки кандидатов от политических партий должны быть открытыми, и каждый из кандидатов должен пройти согласование на собраниях избирателей по месту жительства и получить их поддержку.

Проходной порог для политических партий должен быть не менее 20–25%.

Президент Украины в Верховную Раду вносит предложение по кандидатуре премьер-министра только из состава партии, победившей на выборах.

Политические партии, не получившие большинства по итогам выборов, образуют оппозиционный блок и не претендуют на места в составе органов власти.

Изложенное – только добрые пожелания, мое понимание радикальных реформ законодательной власти, способной предложить обществу принципиально новый курс внутренней политики государства. Уверен, что политики, выступающие за сохранение союза "коня и всадника", консерваторы и конформисты отвергнут саму идею подвинуть их с насиженных мест. Пусть успокоятся, им ничего не угрожает.

Вероятность подобных преобразований невелика: люди, оседлавшие власть, поменявшие марксовский алгоритм "товар – деньги – товар" на куда более аморальный "деньги – власть – деньги", вряд ли охотно от власти откажутся.

Понадобится огромное напряжение всех сил и воли гражданского общества, чтобы доказать, убедить, увлечь, преодолеть инерцию и направить ход развития страны в нужное русло.

Сегодня в крови и муках рождается будущее нашей страны, решается судьба наших потомков, а это превыше только.

В этом священный долг и призвание патриотов. Я с теми, кому выпало предотвратить крушение государства, сохранить его целостность и достоинство, и только в случае успеха мы сможем с чис­той совестью сказать: "Слава Ук­ра­ине!" – и с гордостью услышать в ответ: "Героям слава!"

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