Завершив свою работу на посту государственного секретаря США, Рекс
Тиллерсон планирует уехать в Техас. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Тиллерсон попросил сотрудников Госдепа
"проявлять доброту в отношении ближнего" Фото: EPA Тиллерсон
попросил сотрудников ведомства ежедневно "проявлять доброту в
отношении ближнего" и предупредил, что Вашингтон "может быть очень
подлым городом"."Но вам не обязательно участвовать в этом. Каждый
из нас должен самостоятельно выбирать, кем хочет стать", –
отметил он.По данным "Голоса Америки", передав дела и закончив
все необходимые формальности, Тиллерсон уедет в Техас, откуда он
родом.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об
увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место
назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ,
после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта
временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый
заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Бывший глава нефтяной
корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля 2017 года.
Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном были разногласия по
вопросам внешней политики.
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