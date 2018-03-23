Переход на зимнее/летнее время в Украине проводится с 1981 года. Однако 60% государств не переводят стрелки дважды в год. Также и в Украине рассматривался вариант отказа от перевода часов в 2012-м и в 2016-м годах, но до законодательного уровня вопрос не дошел.

В Украине переходят на летнее время каждый год в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной – наоборот.

В 2018 году последнее воскресенье марта припадает на 25 число, а значит, переводить стрелки нужно в ночь на последний день недели, а точнее, ровно в 3:00. С этого дня украинцам придется вставать на целый час раньше.

Практически на всех электронных устройствах перевод времени на час назад/вперед проходит автоматически, без участия владельца устройств. Однако механические часы нужно не забыть перевести, и, если их в доме несколько, проверить, все ли они показывают одинаковое время.

Чтобы переход на летнее время не стал стрессом для организма, нужно его подготовить заранее. Начинать стоит примерно за две недели: ложиться спать каждый день раньше минут на 10-15, не спать долго в течение дня (если у кого-то есть такая потребность), не наедаться на ночь и отказаться хотя бы на время от вредных привычек, таких как употребление алкоголя или курение. Также важно избегать лишних стрессов и конфликтов, чтобы не расшатывать нервную систему, что может отразиться на благополучии сна.

Стоит отметить, что транспорт 25 марта 2018 года будет курсировать по графику. Пассажирам самолетов и поездов необходимо учитывать переход на летнее время еще с ночи 24 марта.

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