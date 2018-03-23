В живых остались только 15 особей, они находятся на мелководье.
Сотрудники природоохранных служб рассчитывают, что вечером с
приливом дельфины уйдут в океан. Практически все выбросившиеся на
берег гринды погибли Фото: Parks and Wildlife / Twitter В живых
остались только 15 особей, они находятся на мелководье. Сотрудники
природоохранных служб рассчитывают, что вечером с приливом дельфины
уйдут в океан.Специалисты и волонтеры убирают туши погибших
животных. У дельфинов возьмут образцы ДНК, чтобы попытаться
выяснить причины, по которым они выбрасываются на берег.
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