Главным фигурантом дела о подготовке терактов в центре Киева является переговорщик Владимир Рубан, а народного депутата Надежду Савченко задержали «за компанию».

Об этом «Апострофу» сообщил один из депутатов Верховной Рады от «Народного фронта» на условиях анонимности, информирует svodka.net.

«Пока Рубан освобождал ребят, то закрывали глаза на его бизнес на оружии и прочем, а когда перестал, то взяли. А там и Савченко «посыпалась», — сказал нардеп, добавив, что Савченко в итоге могут отправить в психбольницу, а не в тюрьму.

«Дура Савченко для имиджа страны лучше, чем великомученица», — сказал депутат Рады.

В свою очередь, один из нардепов от «Блока Петра Порошенко» обратил внимание, что многие парламентарии изменили свой взгляд на дело Савченко после демонстрации генеральным прокурором видеоролика, где запечатлены якобы ее переговоры по организации теракта.

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«Свое мнение многие изменили после видео и слов Луценко, до того уверенности не было и не готовы были голосовать ни за что, кроме неприкосновенности. Ее закроют, скорее только, так как статья по ней предусматривает тюрьму, и я думаю, такой исход ее дела и будет», — отметил депутат.

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