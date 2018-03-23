Ученые из Австралии и США разработали эффективный метод борьбы со старением мышц.

Это стало возможным благодаря комбинированному препарату из двух химических соединений, передает EurekAlert!, информирует svodka.net.

Данный метод имитирует эффект от физических упражнений. Сообщается, что с возрастом приток крови к тканям и органам снижается, что ухудшает их функционирование.

Показано, что при этом уменьшается уровень окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида (NAD), в результате чего замедляется метаболизм клетки.

Внесение в организм мышей никотинамида мононуклеотида (NMN), а также сероводорода позволило увеличить физическую выносливость на 60 процентов как у молодых, так и старых грызунов.

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Так 32-месячные животные, которые получали комбинированную терапию в течение четырех недель, были в два раза выносливее животных в контрольной группе.

Связано это может быть с тем, что оба соединения стимулируют активность белка SIRT1, участвующего в образовании кровеносных сосудов.

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