Дочь президента США Иванка Трамп сняла на видео усыпанный снегом сад Белого дома.

Ролик она опубликовала в Instagram.

После инаугурации Дональда Трампа, его семья поселилась в Белом доме по американской традиции. Одну из комнат поместья заняла дочь президента от первого брака Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

Женщина поделилась видео, на котором видно одно из красивейших мест в Белом доме — Розовый сад. Во время съемок Иванка Трамп отмечает, что снег не прекращается.

Также в ролике мелькают окна Овального кабинета, где работает Дональд Трамп.

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