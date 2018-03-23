Правоохранители разоблачили жительницу Запорожья, которая организовала предоставление сексуальных услуг по вызову,передает со ссылкой на .

33-летняя жительница Запорожья арендовала квартиру, в которой по установленному графику "работали" четыре девушки. Для поиска клиентов женщина распространяла объявления об услугах сексуального характера вместе с номерами телефонов в сети Интернет. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Стоили "услуги" девушек от 800 до 1500 грн. Также девушки выезжали в сауны и гостиницы Запорожья", - говорится в сообщении.

В Черновцах задержали 20-летнюю девушку, которая занималась сутенерством. Более того, торговала наркотиками через Интернет. Злоумышленница хитростями привлекала молодых девушек. А потом шантажом и запугиванием заставляла заниматься проституцией.

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