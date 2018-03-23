|В Австралии дельфины выбросились на берег
|23.03.2018 08:55
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В заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов.
В Австралии на берег выбросились дельфины.Инцидент произошел в заливе Хэмелин, информирует svodka.net.
150 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии. Дельфины находятся на мелководье.
Почти все животные погибли — в настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает PerthNow.
Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.
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Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.
Пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.
Ранее на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина.
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