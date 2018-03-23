До утра 22 марта боевики из России или других стран СНГ были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе, сообщили в украинской разведке. По данным разведки, акцию провели в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ Фото: EPA "Украинская разведка сообщает, что на территориях террористических псевдореспублик завершился очередной этап беспрецедентной акции "Сдай документы командиру". К участию в обязательном порядке привлекались "ихтамнеты", которые имеют гражданство России, а также гражданство других стран содружества. Условия акции просты: до утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно подтверждать участие "граждан содружества" в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", – говорится в сообщении.Отмечается, что это уже не первая подобная акция на оккупированных территориях."Они проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания украинскими военными очередного боевика с российской пропиской. Акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и Покусаева (Виктора Агеева и Николая Покусаева. – ). Как и предыдущие, нынешняя проведена в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми участниками наблюдали арбитры из ФСБ. Такой строгий контроль не случаен, ведь боевики не слишком предпочитают прощаться с документами", – добавили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1896749213669209 Вчера в штабе АТО сообщили о задержании очередного боевика. Он оказался уроженцем Енакиево Донецкой области 1979 года рождения Романом Толкущим. До начала событий на востоке Украины он находился в Москве.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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