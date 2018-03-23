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В украинской разведке сообщили, что у воюющих на Донбассе россиян массово изымают паспорта
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23.03.2018 08:57
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До утра 22 марта боевики из России или других стран СНГ были
обязаны сдать все документы, которые могут прямо или косвенно
подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе, сообщили в
украинской разведке. По данным разведки, акцию провели в
соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ Фото: EPA
"Украинская разведка сообщает, что на территориях террористических
псевдореспублик завершился очередной этап беспрецедентной акции
"Сдай документы командиру". К участию в обязательном порядке
привлекались "ихтамнеты", которые имеют гражданство России, а также
гражданство других стран содружества. Условия акции просты: до
утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы,
которые могут прямо или косвенно подтверждать участие "граждан
содружества" в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров
1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск сдачи
подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и
банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия в
акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на
родину", – говорится в сообщении.Отмечается, что это уже не первая
подобная акция на оккупированных территориях."Они проводятся с
определенной периодичностью и, как правило, после задержания
украинскими военными очередного боевика с российской пропиской.
Акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и
Покусаева (Виктора Агеева и Николая Покусаева. – ). Как и
предыдущие, нынешняя проведена в соответствии с указанием
Генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми
участниками наблюдали арбитры из ФСБ. Такой строгий контроль не
случаен, ведь боевики не слишком предпочитают прощаться с
документами", – добавили в штабе.
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Вчера в штабе АТО сообщили о задержании очередного боевика.
Он оказался уроженцем Енакиево Донецкой области 1979 года
рождения Романом Толкущим. До начала событий на востоке Украины он
находился в Москве.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не
удалось добиться его длительного соблюдения.
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