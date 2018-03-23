|Под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина
|23.03.2018 09:00
|
Под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
"А пока все информпространство обсуждает "Шоу Савченко", Порошенко продолжает планомерно выполнять свои задачи от Вашингтона по вводу миротворцев на Донбасс. Основная цель - показать, что Украина поддерживает российскую резолюцию с дополнениями (то есть - "план Расмуссена", написанный Вашингтоном и Москвой).
После экстренной поездки в Кувейт (непостоянный член Совбеза ООН) Порошенко быстренько встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом, где также активно лоббировал ввод миротворцев.
И - добивался одобрения миротворческой миссии на уровне "нормандской четверки". К слову, Франция - член Совбеза ООН и также будет голосовать за резолюцию по миротворцам.
Теперь Порошенко осталось заручиться поддержкой Меркель.
Немецкий канцлер, конечно, не в восторге от "Большой сделки" Трампа-Путина и понимает, что вопрос Донбасс решили без нее.
Но формально отказать Украине, как стране, где идет война, она не может.
Поэтому также поддержит американо-российский план по миротворцам в рамках "нормандской четверки", где Меркель ключевой представитель Запада.
В общем, под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м..." - Высказал мнение Дмитрий Корнейчук.
Отметим, президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину в ближайшее время. Об этом шла речь во время встречи Порошенко с министром по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает официальный сайт президента.
Глава государства выразил благодарность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию в непризнании выборов президента России на территории украинского Крыма, говорится в сообщении.
Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая бы охватывала всю оккупированную территорию Украины, включая украинско-российский участок границы.
Стороны поддержали важность безопасности выполнения условий Минских договоренностей и весомое значение продолжения работы в Нормандском формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отдельное внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.
Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции.
Президент Украины возобновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время.