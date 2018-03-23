|Схожа? TAYANNA здивувала виглядом на старих світлинах (ФОТО)
|23.03.2018 09:09
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Зірка "Євробачення" TAYANNA, раніше відома як Тетяна Решетняк, здивувала шанувальників чималими змінами у зовнішності.
Зірка опублікувала в Інстаграмі раритетне фото - ще до появи на вокальному шоу "Голос країни" Тетяна була учасницею гурту "Гарячий Шоколад", тож свтілина, яка з'явилася у Stories - саме тих часів.
"Схожа?", – жартома поцікавилась у фоловерів Тетяна Решетняк.
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