Большинство соседей говорят с журналистами через закрытую дверь, выходят неохотно.

«Одним словом: женщина есть женщина. Плохо нельзя, а одним словом… Извините», — говорят из-за одной из дверей.

Из-за соседства с Савченко Инна больше только переживает за безопасность собственной семьи. «Непонятно, у кого-то из людей может быть реакция. Поскольку мы живем в одном доме, это может быть что угодно: и бомба, и запугивание», — говорит она.

В квартире Надежда живет с мамой и сестрой Верой, над их дверью есть камера наблюдения. Журналистам там не открыли.

Кроме квартиры, у семьи Савченко также есть две машины — 2007-го года выпуска и 2011-го, а также земельный участок на окраине Киева, который мать Савченко получила в 2016 году. Там до сих пор только один фундамент.

Савченко задекларировала чуть больше 400 тысяч гривен, вкладов в банке, в соответствии с этим документом, у нардепа нет. Среди активов – авторское право на книгу «Сильное имя Надежда» стоимостью в 30 тысяч гривен. Книгу автор написала, находясь в российском СИЗО.

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