Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой
области проследовало 11 грузовиков со стройматериалами и
медикаментами. Красный Крест передал на Донбасс гуманитарную помощь
Фото: International Committee of the Red Cross / Facebook Через
контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 11
грузовиков МККК.Транспортные средства перевозили для жителей
Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы и
медицинские товары.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками.По данным ООН, в Украине из-за конфликта
на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
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