Погода, Новости, загрузка...
Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса 190 тонн гумпомощи
23.03.2018 09:21
Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой области проследовало 11 грузовиков со стройматериалами и медикаментами. Красный Крест передал на Донбасс гуманитарную помощь Фото: International Committee of the Red Cross / Facebook Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 11 грузовиков МККК.Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы и медицинские товары.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.По данным ООН, в Украине из-за конфликта на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить