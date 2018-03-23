Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, который с 2020 года запрещает селянам продавать мясо домашних животных. Это касается коров, свиней, домашней птицы, кроликов, нутрий. Украинцы не будут иметь права забивать домашних животных на своих подворьях, это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. А нарушителей ждет штраф до 850 грн, но самое главное — уничтожение продукции.

Как объяснил «Вестям» директор Ассоциации свиноводов Украины Артур розга, такой запрет связан с выполнением евроинтеграционного закона о безопасности пищевых продуктов.

«Он предполагает ответственность производителя за свою продукцию. Продукт можно взять с полки и отследить все стадии его изготовления, в том числе найти место, где происходил забой.

Закон, который запрещает подворные забои, на самом деле был принят несколько лет назад. Но он все время откладывается из-за того, что нет четкой позиции государства по этому вопросу. Например, до сих пор нет правил, как именно должны быть обустроены бойни», — сказал нам розга.

Это означает, что вслед за молоком аграриям могут запретить продавать и домашнее мясо. Фермеры и частники боятся, что из-за этого останутся без работы, а эксперты предполагают, что продукты могут вырасти в цене. Под большой угрозой сало — в ближайшие два-три года оно может быть в дефиците.

Напомним, Соглашение об ассоциации с ЕС требовало, чтобы с января этого года в силу вступили новые нормы ГОСТа, по которым из пяти сортов молока оставили только три. Таким образом, предприятия лишались закупок молока в селах и могли приобрести его только в специализированных фермерских хозяйствах.

Однако позже в Минагрополитики решили отложить этот запрет, ссылаясь на то, что производителям и переработчикам молока нужно перестроиться на новые требования.

По мнению директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, чтобы сдержать цены на мясо, нам придется закупать его в Аргентине и Польше.

«По молоку мы зависим на 50–70% от домашнего производства, а по мясу ситуация другая. Мясо мы сможем импортировать из других стран: говядину из Аргентины, свинину — из Польши. Проблема может возникнуть с салом — оно станет дефицитом, так как большую его часть производят в домашних хозяйствах или на фермах. Промышленным образом покрыть этот недостаток в ближайшие 2–3 года не получится», — считает Дорошенко.

Он говорит, что без домашнего молока мы обойтись не сможем, так как короткий срок годности не даст его привезти из-за рубежа.

По мнению Дорошенко, чтобы не повышать цены на молоко, запрет снова отложат.

Либо дадут добро на ввоз скоропортящихся продуктов из-за рубежа в большом количестве.

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