22 марта здание Верховной Рады Украины было подсвечено красным цветом, в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза", передает со ссылкой на .

На стенах парламента появился призыв "Преодолеем туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.

Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тысяч случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.

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