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Зачем здание Верховной Рады окрасили в красный цвет (фото)
23.03.2018 09:27
Зачем здание Верховной Рады окрасили в красный цвет (фото) По теме:

22 марта здание Верховной Рады Украины было подсвечено красным цветом, в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза", передает со ссылкой на .

На стенах парламента появился призыв "Преодолеем туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.

Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тысяч случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.







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