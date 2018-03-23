Президент США Дональд Трамп отметил, что до избрания на эту должность был более популярным в СМИ. Трамп снова пожаловался на фейковые новости Фото: EPA После того Трамп заявил, что освещение его деятельности средствами массовой информации всегда было очень позитивным. Ситуация изменилась с приходом в политику, отметил президент.Он подчеркнул, что СМИ распространяют очень много фейковых новостей. По словам Трампа, он гордится, что разоблачает их.В ноябре 2016 года Трамп победил на выборах президента США. 20 января 2017 года состоялась его инаугурация.Трамп часто критиковал американские СМИ, обвиняя их в распространении ложной информации о нем и о работе его администрации. При этом он постоянно употребляет фразу "фейковые новости". Это выражение стало "фразой года" по версии одного из ведущих словарей английского языка – Collins English Dictionary. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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