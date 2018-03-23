Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Зампред правления «СОГАЗа» Михаил Путин может войти в состав правления ПАО «Газпром». Его кандидатура будет рассмотрена и проголосована (без сомнения, с положительным результатом) советом директоров концерна.

Согласно данным, опубликованным в российских СМИ, Михаил является двоюродным племянником российского лидера. Скорее только, он займет вакансию заместителя председателя правления по хозяйственной части – совсем недавно отправился в мир иной человек, занимавший этот пост, таким образом удачно освободив кресло для путинской родни.

О племяннике российского президента известно не так уж много: родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. Занимал «хлебные должности» в Министерстве здравоохранения, где курировал закупку лекарств, метериальтно-техническое снабжение и другие не менее достойные и прибыльные места.

Новое назначение президентского родственника в «Газпроме» подтвердил Дмитрий Песков 22 марта, в четверг. Он уточнил, что Михаил Путин «совсем дальняя родня. Они действительно не общаются».

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