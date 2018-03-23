Как необычно покрасить яйца к Пасхе: оригинальные идеи (фото)
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Мраморные яйца
Нужно подготовить:
- яйца,
- вода,
- краситель,
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Разбавляем воду красителем,затем добавляем пол столовой ложки
масла, перемешиваем.
- Окуните яйца в раствор и аккуратно помешайте ложкой.
- Выньте и протрите влажной салфеткой.
Вы получите окрашенные яйца с легким мраморным эффектом.
Радужные яйца
Необычные яркие и красочные яйца точно удивят всех ваших
знакомых и украсят пасхальный стол. Приготовить их очень
просто.
Нужно подготовить:
- Яйца отваренные вкрутую;
- Краситель пищевой 5 цветов;
- Бумажные салфетки;
- Емкости для красителей и ложки
Способ приготовления:
- Яйца отварить.
- Разводимкраситель с водой в стаканах. Затем каждое яйцо
заворачиваем в салфетку. Салфетка должна очень туго окутать всю
скорлупу, без зазоров.
- Застилаем рабочую поверхность старой клеенкой или берем поднос,
чтобы капли красителя случайно не попали на стол.
- По очереди наливаем по несколько капель каждого красителя на
яйцо. Один за другим, до тех пор, пока все яйцо не покроется
разными цветами. Таким образом краски проникают через салфетку и
хаотичным способом окрашивают яйцо.
- Когда салфетка полностью окрашена, оставьте яйцо сохнуть 6-8
часов.
- После этого разверните салфетку.
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