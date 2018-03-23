В Европейском союзе заявили, что знают о лишении нардепа Надежды
Савченко парламентского иммунитета. Накануне Рада разрешила
привлечь Савченко к уголовной ответственности Фото: ЕРА "Мы
осведомлены об отмене парламентского иммунитета депутату Надежде
Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут
соблюдены", – заявил спикер блока.22 марта парламент
Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее
арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта
Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру
пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
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