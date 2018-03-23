После применения Россией боевого нервно-паралитического газа «Новичок» в английском Солсбери, по крайней мере в одной отдельно взятой Великобритании уж точно прекратилось простое коллекционирование преступлений путинского режима последней десятилетки против только и вся. А именно – против международных норм, против конкретных стран, против конкретных персон-граждан Евросоюза.

Об этом пишет Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог», информирует svodka.net.

Начав с высылки 23 российских дипломатов, английский премьер Тереза Мэй, наконец, начала действовать против агрессора России не точечно, а масштабно.

Однако пока она действует в одиночестве. Путин на этот раз как никогда откровенно провоцировал Великобританию как члена НАТО на призыв к применению ключевой пятой статьи устава НАТО. Которая прямо говорит о том, что набег на одного из членов блока, является нападением на весь альянс.

Тем не менее, Лондон удержался от такого шага. Причина очевидна – у правительства Мэй нет уверенности в том, что её призыв задействовать Пятую статью будет поддержан и последует солидарный ответ агрессору от только альянса.

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В качестве суррогатной замены такого шага было предложено совместное заявление лидеров Великобритании, США, Германии и Франции. В котором те заявили, что налицо посягательство на суверенитет Соединенного Королевства, а «применение боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, относящегося к типу веществ российской разработки угрожает нашей общей безопасности». Но при этом и здесь речь не шла о нападении на Великобританию как одного из членов альянса и ответных скоординированных действиях только альянса. В относительных координатах нынешней разобщенности между США и их европейскими союзниками – впечатляющее проявление единства. Но в координатах эффективного ответа агрессору – чуть больше, чем «белый шум». «Угроза общей безопасности» есть – а общего ответа тому, кто угрожает, – нет.

Так что Путин может быть доволен – его проверка НАТО на «слабо» удалась. «Мы обеспокоены-мы призываем-мы возмущены» — эта пластинка ласкает слух кремлёвских управителей глобальной «гибридной агрессии» с 2014 года. А если быть точнее – с первого акта этой агрессии против Грузии в 2008 году. В общем, «с времён Абхазии и покоренья Крыма».

Однако в отличие от того же президента Франции Макрона, на словах очень обеспокоенного посягательством на суверенитет своего соседа и союзника по НАТО и тут же спешащего поздравить Путина с очередным президентством, Тереза Мэй не может вести политику умиротворения агрессора. Она вынуждена будет продолжать отвечать на фактическое набег на граждан своей страны. Возможно даже, отвечать по экспоненте, всё более активно и масштабно. Печальный опыт полумер против РФ, применяющей яды на британской территории, у Лондона уже есть – в случае с отравлением 2006 года в Лондоне радиоактивным полонием-210 другого бывшего российского разведчика – Александра Литвиненко.

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При этом будет оправдано – и к этому Мэй настоятельно призывают внутри страны – для Великобритании взять на себя инициативу в организации скоординированного отпора России. В отличие от ситуации в США, где президент Трамп упорно продолжает противиться введению действенных и скоординированных с союзниками санкций против российского руководства, в Англии после нападения на Скрипаля в целом есть консенсус для применения жёстких ответных мер против войны. (Именно следовательно таким диссонансом звучит позиция лидера лейбористов Корбина, который полностью в традициях «догибридного мироустройства» призывает дожидаться выводов международной экспертизы по газу, которым был отравлен Скрипаль, с Путиным хочет говорить в первую очередь о нарушениях прав человека в России и т.п.)

Эти действенные меры давно известны, но Запад с 2014 года старательно изыскивает аргументы в пользу их НЕ применения. Теперь у Мэй есть все основания для того, чтобы не предложить, а потребовать от Запада применить эти радикальные, очень сложные в осуществлении, но эффективные меры воздействия на Путина и ключевых лиц из его окружения. Они много раз озвучивались на протяжении последних нескольких лет.

Вот основные из них:

1. Отключение России от межбанковской системы SWIFT.

2. Реально работающие (а не простое и потому немного опереточное копирование в станционный список российских фигурантов списка «Форбс» в американском исполнении января этого года) санкции против олигархов, поддерживающих Путина, включая арест их активов, расследование их происхождения и преследование самих олигархов на основе международных ордеров. Очень эффективным будет, как это предлагает американский финансист Слава Рабинович, дополнить этот список функцией ежемесячного увеличения числа фигурантов.

3. Блокирование финансовых активов лично Путина и его ближайшего окружения.

4. Полный бойкот очередной «потёмкинской деревни» Путина — Чемпионата мира по футболу.

5. Отказ от знаковых и очень значимых для Москвы проектов – в частности «Северный поток-2».

Какие конкретные шаги выберет Мэй, увидим в ближайшие недели. Есть основания утверждать, что английский прецедент с чётким пересечением Путиным «красной линии» в Солсбери благодаря усилиям Британии станет, наконец, стартом для запуска на практике, а не в декларациях коллективного и эффективного ответа Кремлю за его «гибридный беспредел».

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