Саммит ЕС в ожидании решения США по пошлинам на сталь не успел обсудить торговлю - Туск

Главным вопросом первой части саммита ЕС в четверг в Брюсселе была торговля, но на промежуточной пресс-конференции вечером председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что обсуждение этого пункта еще только предстоит.

"Мы ждали решения Соединенных Штатов, чтобы узнать, освобожден ли ЕС (от импортных пошлин на сталь и алюминий - ИФ). Я решил перенести дискуссию о торговле, мы ею займемся позднее. Вот почему подход Европейского союза будет представлен прессе завтра", - объявил Д.Туск.

Затем он почти скороговоркой перечислил вопросы, обсужденные до рабочего ужина европейских лидеров, на который торопился вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Речь шла о цифровой экономике, экономическом климате, протекционизме в торговле и диалоге с США, подготовке к рынкам будущего - цифровому, капиталов, энергии.

Д.Туск также отметил, что состоялся обмен мнениями в связи со скандалом вокруг Facebook. "Представляется ясным, что персональные данные и частная жизнь граждан должны быть полностью защищены. Этот вопрос нас особенно задел. Законодательства Евросоюза и национальные должны уважаться. И это должно быть быстро обеспечено", - заключил глава Евросовета свое заявление на пресс-конференции в Брюсселе.

Председатель Европейской комиссии также был довольно краток.

Он начал со слов в память о жертвах брюссельских терактов 22 марта 2016 года, вторую годовщину которых в четверг почтили в Бельгии.

Ж.-К.Юнкер задержал внимание на "цифровой повестке".

"По этому пункту я хотел бы настаивать на необходимости того, чтобы Совет ЕС и Европейский парламент быстро договорились по законодательным предложениям, которые по этой теме подготовила комиссия", - сказал глава ЕК.

Он также назвал "вопросом чрезвычайной важности" налогообложение цифровых предприятий. Ж.-К.Юнкер уточнил, что предлагаемые меры не направлены на какое-либо конкретное предприятие или против США, как некоторые думают. Речь идет в целом о 150 предприятиях, примерно 50% которых находится в Евросоюзе, и на США приходится около трети. И к этому вопросу саммит вернется в июне, добавил председатель ЕК.

В ответ на ряд вопросов зала, включая "дело Скрипаля", Д.Туску и Ж.-К.Юнкеру пришлось отвечать, что саммит еще не успел обсудить эти вопросы.