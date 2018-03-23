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Макфол о назначении Болтона советником Трампа по нацбезопасности: Это плохой выбор
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23.03.2018 10:08
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Экс-постпред США при ООН Джон Болтон придерживается крайних
взглядов, когда речь заходит об Иране и Северной Корее, и президент
Дональд Трамп знает об этом, заявил экс-посол Соединенных Штатов в
РФ Майкл Макфол. Макфол (на фото) раскритиковал решение Трампа
назначить Болтона своим советником Фото: EPA "Это плохой выбор", –
подчеркнул он.Макфол отметил, что Болтон придерживается крайних
взглядов в вопросе отношений с Ираном и Северной Кореей, выступает
за использование военной силы. Экс-посол США в РФ добавил, что
эти взгляды известны президенту."Он выбирает такого советника по
национальной безопасности, зная, во что тот верит. А то, во что он
верит, очень пугает", – сказал Макфол.Вчера Трамп отправил в
отставку советника по национальной безопасности Герберта
Макмастера. С 9 апреля эту должность будет занимать
Болтон.Республиканец Болтон с 2001-го по 2005 год работал
заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями
и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с
2005-го по 2006 год. Политик известен своими консервативными
взглядами на внешнюю политику.
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