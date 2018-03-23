Экс-постпред США при ООН Джон Болтон придерживается крайних взглядов, когда речь заходит об Иране и Северной Корее, и президент Дональд Трамп знает об этом, заявил экс-посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол. Макфол (на фото) раскритиковал решение Трампа назначить Болтона своим советником Фото: EPA "Это плохой выбор", – подчеркнул он.Макфол отметил, что Болтон придерживается крайних взглядов в вопросе отношений с Ираном и Северной Кореей, выступает за использование военной силы. Экс-посол США в РФ добавил, что эти взгляды известны президенту."Он выбирает такого советника по национальной безопасности, зная, во что тот верит. А то, во что он верит, очень пугает", – сказал Макфол.Вчера Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. С 9 апреля эту должность будет занимать Болтон.Республиканец Болтон с 2001-го по 2005 год работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006 год. Политик известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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