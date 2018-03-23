Великобритания должна быть последовательна в своих санкциях и вместе с союзниками из ЕС и надавить на самую больную точку России - экономику

"Тут главное, чтобы сама Британия была последовательна в своих санкциях, чтобы это все не закончилось только дипломатическим скандалом и высылкой дипломатов, а чтобы они занялись самой болезненной точкой Кремля. А самая болезненная точка Кремля – это кошелек", – заявила "" российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает .

Она напомнила, что в Лондоне живут и хранят свои активы множество российских олигархов, в том числе и Роман Абрамович.

"Соответственно, если Великобритания начнет прижимать именно этих людей, а еще лучше, вместе со своими союзниками по ЕС и с , вот это будет реальным ответом. Это единственное, что может хотя как-то напугать Кремль и заставить его изменить ситуацию", – считает Курносова.

По словам оппозиционерки, президента Владимира Путина больше только волнует экономиа, следовательно "если экономическая ситуация будет ухудшаться, если раскол элит наконец произойдет, это будет тем, что сможет изменить ситуацию в России".

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