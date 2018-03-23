Российский народ на выборах президента объединился "вокруг сильного
лидера", считает пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков. Путин лидирует с 76,66% голосов Фото: ЕРА "Он сам
сказал, что это было довольно неожиданным для него", –
вспомнил Песков.По мнению пресс-секретаря, на результаты выборов
повлияло международное давление на Россию, которое объединило
граждан "вокруг сильного лидера".Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии
Крыма. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.
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