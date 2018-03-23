Рассрочка на квартиры от застройщика в ЖК CHICAGO Central House

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Пять причин оформить рассрочку в CHICAGO Central House

По статистике, собственным жильем в Украине могут похвастаться лишь 39% молодых людей в возрасте от 22 до 35 лет. Представители более зрелого возраста, как правило, прописаны в домах старого жилого фонда. О новых инженерных коммуникациях многие из них только мечтают. А об инновационных энергосберегающих технологиях строительства – даже не слышали. Рассрочка на квартиры от застройщика CHICAGO Central House в данном случае хорошая возможность раз и навсегда покончить с «пережитками» советского прошлого.

Впереди – по-настоящему качественные условия жизни, которые за океаном считаются нормой, но никак не фантастикой. Однокомнатные квартиры общей площадью 49 квадратов максимально удобны как для жизни, так и бизнеса. А свободная планировка способствует грамотной организации жилого пространства. Хотите выбрать подходящую квартиру, но не готовы внести всю сумму сразу - узнайте больше об условиях рассрочки в отделе продаж!

Покупка квартиры в рассрочку от застройщика предусматривает:

минимальные требования к заемщикам (справки о доходах, как в принципе, и кредитная история, здесь не нужны);

быстрые сделки без бюрократии;

лояльная система первых взносов;

возможность беспроцентной рассрочки;

неизменные цены на один квадрат помещений.

Что ожидает будущих владельцев?

Кроме того, квартиры бизнес-класса дополнительно оборудованы системой “умный” дом, которая позволит с легкостью управлять всеми системами квартиры с помощью смартфона.

Рассрочка на квартиры свободной и типовой планировки от застройщика CHICAGO Central House, непременно, заинтересует людей с разными финансовыми возможностями. А если говорить о бизнесменах со стажем, здесь стоит отметить грамотный выбор сразу нескольких объектов. В том числе, и коммерческих. При условии успешного дела долг реально погасить меньше чем за год.

Двухкомнатные квартиры общей площадью от 68 до 119 кв. м – идеальный вариант для семьи. Если в планировке, прежде только, важна свобода, покупка квартиры в рассрочку от застройщика в ЖК ЧИКАГО Централ

Хаус – грамотное решение ситуации.

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