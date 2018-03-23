Делегация РФ выступит на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Россия представит специальный доклад о вмешательстве иностранных государств в свои внутренние дела 23–28 марта на 138-м заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве. Об этом «Известиям» сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на активизацию деятельности российской делегации в МПС.

Москве есть о чем рассказать международным партнерам на заседании ассамблеи МПС, которое с 23 по 28 марта пройдет в Швейцарии. Парламентарии подготовили доклад о вмешательстве некоторых западных стран во внутренние дела РФ. В том числе доклад будет касаться прошедших 18 марта президентских выборов в России.

— Российская делегация поедет на ассамблею МПС для того, чтобы рассказать о попытках вмешательства во внутренние дела и предложить механизмы и рецепты борьбы с этим явлением. Мы уже подготовили специальный доклад и перевели его на несколько языков. Собираемся представить российскую позицию в двух комитетах: по демократии и правам человека и по международной безопасности. Мы предлагаем нашим партнерам сотрудничество и общий анализ нарушений суверенитета, — рассказал «Известиям» глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

В своем докладе Москва детально опишет факты вмешательства из-за рубежа, а также расскажет, при помощи каких структур, работающих в России, это делается. Комитет Андрея Климова ранее уже заявлял о вмешательстве во внутренние дела РФ со стороны западных СМИ и НКО. По словам сенатора, многие страны в Европе, Азии и СНГ обращаются к Москве с просьбой начать совместную работу по противодействию вмешательства во внутренние дела.

— МПС — очень важный орган, который, к сожалению, многие недооценивают. Там представлено большинство стран мира. Кроме того, эта структура крайне авторитетна и полезна для продвижения российской позиции и интересов. Раньше мы сотрудничали с МПС не очень активно. Однако за последние четыре года проведена большая работа по интеграции Москвы в его деятельность. Первое лицо страны принимает делегатов из Союза, а главой российской делегации является председатель парламента. Этот орган намного более эффективен, чем, скажем, ПАСЕ, — отметил сенатор.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что ассамблея МПС в 2017 году прошла в России, став самой масштабной и представительной. В ней приняли участие представители более 100 председателей зарубежных парламентов.

— Происходит активизация международной деятельности российского парламента, и это очень важно. Москва активно работает над доведением своей позиции по широкому кругу вопросов, в том числе по проблеме вмешательства во внутренние дела суверенных стран, на различных парламентских форумах. МПС — крайне авторитетная организация. Это крупнейший институт, в котором представлено большинство стран мира, — сказал Алексей Мартынов.

Межпарламентский союз — одна из старейших международных организаций, созданная в 1889 году для координации деятельности национальных парламентов. Первоначально международный институт объединял отдельных депутатов, но после Второй мировой войны превратился в объединение парламентов. Изначально штаб-квартира МПС размещалась в Берне, с 1911 года была перенесена в Брюссель, а с началом Первой мировой войны — в Осло. С 1921 года и по сегодняшний день офис МПС находится в Женеве. В работе органа участвуют более 140 стран мира. В свою очередь, ассамблея МПС представляет собой главный орган организации, который собирается два раза в год.

Георгий Асатрян

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