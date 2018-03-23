Документ был подготовлен по итогам расследования о предположительном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний



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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который подразумевает комплекс мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Церемония подписания состоялась в Белом доме.

Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли.

Кроме того, американский руководитель поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

"Это первый [пакет мер], но лишь первый из множества", - сказал Трамп, подписывая меморандум.

Документ был подготовлен после того, как Лайтхайзер известил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний, которое было инициировано еще в августе прошлого года.

По итогам этого разбирательства в том числе выяснилось, что Китай использует нечестные торговые практики для приобретения ноу-хау и технологий американских компаний, которые впоследствии используются китайскими предприятиями для получения конкурентных преимуществ.

Пошлины

"На основе выводов, полученных по итогам расследования [торгпреда], президент сегодня дает ряд поручений. Во-первых, он поручает представителю США на торговых переговорах [Роберту Лайтхайзеру] рассмотреть, требуют ли эти действия [Китая] введения дополнительных таможенных пошлин на определенные категории товаров из Китая. Он дает намек представителю США на торговых переговорах подготовить перечень продуктов, на которые он намерен накладывать таможенные пошлины в течение 15 дней со дня подписания меморандума", - пояснил ранее на спецбрифинге для журналистов заместитель директора экономического совета Белого дома Эверетт Эйзенстэт.

На вопрос, дает ли президент Лайтхайзеру прямое намек ввести пошлины или лишь поручает ему рассмотреть возможность их введения, представитель администрации ответил, что "президент поручает представителю США на торговых переговорах принять меры, в том числе повышение пошлин на определенные категории продукции из Китая", после чего будет представлен соответствующий список, который затем будет утвержден.

Как пояснил позднее во время брифинга другой представитель администрации высокого ранга, в денежном исчислении убыток для Китая от введения тарифов "составит порядка $50 млрд". "Предполагается, что эти деньги перекроют те суммы, которые Китай получил через нечестных торговых практик", - пояснил он.

Инвестиционные ограничения

В соответствии с документом Трамп также дает министру финансов Стивену Мнучину 60 дней на подготовку мер по ограничению китайских инвестиций в американские компании. Поводом для этого поручения, как пояснил Эйзенстэт, послужил один из выводов расследования Лайтхайзера.

Выяснилось, что "власти Китая дают указания систематически покупать и инвестировать в американские компании с целью заполучить технологии для получения конкурентного преимущества на территории Китая". "Это в свою очередь забирает долю рынка у компаний США и других государств мира", - уточнил он.

Говоря о том, какой цели Вашингтон хочет добиться, вводя рестрикции против Пекина, этот представитель администрации подчеркнул, что "Соединенные Штаты таким образом стратегически защищают себя от определенной формы экономической агрессии".

Реакция Китая

Как информировала ранее газета The Wall Street Journal, Китай в свою очередь готовит ответные меры против США в связи с планами главы государства ввести ограничения против китайской продукции. Пекин, пишет издание, может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и свиней.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании часто высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

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