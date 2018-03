Dropbox провела прайсинг IPO выше заявленного диапазона, оценена в $9,2 млрд Американская компания Dropbox Inc., создатель одноименного облачного сервиса по хранению данных, провела прайсинг IPO на уровне $21 за акцию, что выше заявленного ранее ценового диапазона. При такой цене IPO, Dropbox в целом оценивается в $9,2 млрд, пишет газета . Первоначально планировалось размещение акций по цене $16-18 за бумагу, что соответствовало оценке Dropbox порядка $7 млрд из расчета стоимости по нижней границе указанного диапазона. Однако на этой неделе компания увеличила стоимость размещения до $18-20 за акцию в связи с высоким спросом инвесторов. В результате IPO Dropbox привлечет порядка $750 млн, из которых $563 млн получит сама компания, а оставшуюся часть суммы - ее основатели, начальные инвесторы и бывшие топ-менеджеры. До проведения IPO Dropbox продала компании Salesforce.com Inc. акции на сумму $100 млн. Торги акциями на бирже Nasdaq начнутся 23 марта. Аналитики прогнозируют существенный рост цены акций Dropbox в первый день торгов, с учетом высокого спроса на бумаги при IPO, однако высокая рыночная волатильность может омрачить дебют компании на фондовом рынке, пишет газета The Wall Street Journal. IPO Dropbox, вероятно, станет барометром для сектора, и успешный дебют компании может подтолкнуть другие стартапы к выходу на открытый рынок, полагают эксперты. Dropbox была основана в 2007 году студентами Массачусетского технологического института (MIT). В 2014 году компания привлекала финансирование на сумму более $600 млн. В 2017 году ее выручка выросла на 30% и составила $1,1 млрд, убыток сократился до $112 млн с $210 млн годом ранее. Число зарегистрированных пользователей Dropbox составляет 500 млн, а число корпоративных клиентов - 200 тыс. юрлиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



