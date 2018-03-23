Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что в ночь отравления третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году "остался один с этим испытанием". Червоненко: Меня нельзя заставить. Мне нужно делать то, что опережает все, и то, чего не может сделать никто. Так было и с Ющенко Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com В 2004 году во время президентской кампании Ющенко Червоненко возглавлял его охрану."Меня нельзя заставить. Мне нужно делать то, что опережает все, и то, чего не может сделать никто. Так было и с Ющенко. Так было очень много раз в моменты, когда думать некогда. Когда-нибудь мы с Третьяковым (Александр Третьяков, в 2004 году – заместитель руководителя избирательного штаба Ющенко. – ) расскажем, как мы его вывозили. Можете представить мою ночь? Порошенко (Петр Порошенко, в 2004 году – заместитель руководителя штаба коалиции "Сила народа". – ) и Зинченко (Александр Зинченко, в 2004 году – руководитель избирательного штаба Ющенко. – ) требуют, чтобы он ехал на митинг. Во Львове стоит 300-тысячная демонстрация. Кричат: "Шеф, все пропало!". Я выхожу, спрашиваю: "Что пропало?" Все уже говорят – отпевать. Врачи сказали: 22-й укол морфия – и конец сознанию, мозг не восстановится", – рассказал он.По словам политика, он "остался один с этим испытанием"."Глухая ночь, я один. Катерина Михайловна (жена Ющенко Екатерина. – ) ушла с госохраной. Я должен был принимать какие-то решения", – сказал Червоненко.Он отметил, что Ющенко тогда был в палате."Не буду дальше рассказывать. Просто я понял простую вещь. Я не активист синагоги, я туда не хожу. Мой брат туда ходит как на работу. Я живу по правилам. Но тогда я стал на колени. Стал. Мне надо было найти силы попросить у Бога: "Господи, не ради меня". Хотя еврею – начальнику охраны никто бы не простил привезенный под мышкой труп лидера нации. Часто говорят: "Вот, не уберег". Это ложь! Я делал все. Я год жил грибным человеком. Ходил за ним всегда и везде. В ту ночь, о которой я рассказываю, мы пошли на операцию, которой не было в штатном протоколе гражданского лечения. Помогла военно-полевая медицина. Я кивнул, я дал согласие. За это решение я бы отвечал по австрийским законам. А там – тариф за такое. Я не родственник. Но надо было принимать решение", – рассказал он.По версии следствия, Ющенко отравили в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка. Правоохранители до сих пор не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь третьего президента Украины.В декабре 2017 года бывший зампредседателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский, который возглавлял службу безопасности Ющенко, отвечая на вопрос, почему он не уберег политика от отравления, сказал: "Он недооценил угрозу, наверное: сделал ставку на людей, которые не были профессионалами, но имели материальные блага".В феврале 2018-го экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что у него есть "железные сомнения в самом факте отравления". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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