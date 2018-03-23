На территории завода проводят следственные действия

Как видно на видео, обнародованном в Facebook "Нацкорпусу", у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия.

Полиция никого на "АТЕК" не пускала, пока не пришел нардеп и руководитель полка "Азов" Андрей Белецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители не открывали огонь.