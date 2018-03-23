Я иногда натурально просто кипятком писаю от нашего британского правительства.

Кто не понимает в чем тут проблема, объясню: в Британии правительство – политическое. Тетушка Тереза Мэй по образованию – географ, а по карьере – бюрократ. Борис Джонсон — по образованию журналист и мудак – по жизни. У нас даже министр юстиции без юридического образования был, но долго, слава Ее Величеству, не прижился. Это и называется емким словом – представительная демократия, о которой, кстати, убедительно писал Владимир Ильич — когда каждая кухарка может управлять ядерной державой. В «Говнораше» не прижилось, а в Британии запросто укоренилось.

Я, конечно, понимаю, что многим нравится, когда министр на велосипеде на работу голым е***ом против ветра чешет, но это как бы еще не гарантирует его высоких профессиональных качеств. Да, Дмитрий Анатолич Медведев – тоже не Ганди и не Черчилль, но, по крайней мере хотя бы адвокат с обширным административным опытом. Мы издеваемся над Шойгу, что, дескать, не воевал, а ордена повесил. Так в Британии ни один из последних министров обороны нормально даже не служил – вредно это для представительной демократии.

В России Ксюша Собчак на посту министра – пока еще нонсенс, а тут – никто бы и бровью не повел. Но результат этого только – как раз тот веселый балаганчик, который мы все сейчас наблюдаем: выскакивает Борис наш Джонсон и несет такое, как будто он с утра потребляет полоний, а вечером – «Новичек».

Да, вашу мать, этой стране больше заниматься нечем, как с Россией по поводу f@cking Скрипаля сраться в то время, как уже каждую неделю газеты пишут, что в маленьких британских городках пакистанцы сотнями насилуют молоденьких девочек, а полиция откровенно ссыт и бездействует. Конечно, это же не Владимир Владимирович – пакистанцы сразу устроят марш угнетенных национальных меньшинств и все разнесут. И никакие США не помогут.

Херовое это все-таки дело, ваша представительная демократия с ее политическим правительством. Чисто отрицательный естественный политический отбор.

Дмитрий Гололобов, Лондон

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