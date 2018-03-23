Национальная полиция Украины по решению суда проводит обыски на территории завода "АТЕК" в Киеве, заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. При этом он не уточнил, связаны ли следственные действия с деятельностью партии "Национальный корпус", база которой расположена на этом заводе. В "Национальном корпусе" заявили утром 23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии Фото: mvs.gov.ua "Следственные действия там проводятся по решению суда сотрудникам Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", – сказал Тракало.При этом он не уточнил, связаны ли обыски с деятельностью "Национального корпуса".В "Национальном корпусе" заявили утром 23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии. По словам представителей политсилы, полицейские ломали мебель и ворота, забирали оборудование. В партии предположили, что обыски, вероятно, связаны с делом внефракционного нардепа Надежды Савченко. 22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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