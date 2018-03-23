Почти все купюры оказались подделкой

Через интернет плут договорился об обмене с владельцем обменного пункта, - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он передал кассиру 11000 долларов, упакованных банковским способом. В результате проверки оказалось, что только часть купюр были настоящими, другие - высококачественная подделка.

Кассир пытался поймать мошенника, однако тот убежал. На выходе его уже ждали патрульные. При попытке побега плут сбил одного из них и провоз на капоте.

Мужчину удалось поймать, правоохранители готовятся объявить ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.