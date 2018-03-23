На юге Одесской области выпал желтый и розовый снег

Снег желтого и розового цвета выпал в ряде населенных пунктов на юге Одесской области, сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Мэр г.Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", - написал А.Абрамченко, добавив, что выводы Одесского лабораторного центра будут позже.