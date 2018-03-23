Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина» заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.

«Однозначно буду (баллотироваться. —

На вопрос, где его политсила возьмет деньги на избирательную кампанию, Наливайченко заявил, что его активисты работают без денег.

«Наши активисты работают без денег. Деньги — не главное! Рекламы у нас нет. Мы не гоним джинсу», — заявил политик.

Он подтвердил переговоры с народным депутатом Юлией Тимошенко, но подчеркнул, что в итоге они решили идти на выборы отдельно.

«Мы являемся партнерами, но идем отдельно. Мы представляем разных людей», — заявил политик, добавив, что это было общее с Тимошенко решение.

Кроме того, Наливайченко признал, что виделся на днях в Амстердаме с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Я виделся с ним в Амстердаме, у нас был один день (для переговоров. -

Напомним, накануне стало известно, кого украинцы готовы поддержать на выборах в новую Раду.

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