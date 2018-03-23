Полиция никого на «АТЕК» не пускала, пока не пришел нардеп и руководитель «Азова» Андрей Билецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители открывать огонь не стали.

Спецназ Нацполиции утром в пятницу пришел на базу партии «Национальный корпус» и полка Нацгвардии «Азов» на территории заброшенного машиностроительного завода «АТЕК» у станции метро «Святошин» в Киеве, информирует svodka.net.

Как видно на видео, обнародованном в фейсбуке «Нацкорпуса», у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия.

Полиция никого на «АТЕК» не пускала, пока не пришел нардеп и руководитель «Азова» Андрей Билецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители открывать огонь не стали.

Напомним, в январе 2016 года между «Азовом» и администрацией ЗАО «АТЕК» был заключен договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.

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