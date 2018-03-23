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Савченко заявила, что изолятор СБУ "в некоторых моментах" хуже, чем у врага
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23.03.2018 10:48
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По словам внефракционного нардепа Надежды Савченко, которой
избирают меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева, в изоляторе
СБУ ее везде снимают видеокамеры. Савченко: Не могу раздеться,
чтобы не снимали Фото: ЕРА На вопрос журналистов, как она провела
ночь в изоляторе, она ответила: "Так, как и в российском –
ничем не отличается".После этого она пожаловалась, что в камере ее
везде снимают видеокамеры."Не могу раздеться, чтобы не снимали
видеокамеры, не могу в туалет сходить, чтобы не снимали
видеокамеры", – заявила нардеп.По ее словам, "в некоторых
моментах даже хуже, чем у врага".22 марта парламент
Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее
арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта
Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру
пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По
словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по
делу его подзащитной занимают 246 страниц.
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