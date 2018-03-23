По словам внефракционного нардепа Надежды Савченко, которой избирают меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева, в изоляторе СБУ ее везде снимают видеокамеры. Савченко: Не могу раздеться, чтобы не снимали Фото: ЕРА На вопрос журналистов, как она провела ночь в изоляторе, она ответила: "Так, как и в российском – ничем не отличается".После этого она пожаловалась, что в камере ее везде снимают видеокамеры."Не могу раздеться, чтобы не снимали видеокамеры, не могу в туалет сходить, чтобы не снимали видеокамеры", – заявила нардеп.По ее словам, "в некоторых моментах даже хуже, чем у врага".22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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